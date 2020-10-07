В МВД сообщили подробности о ДТП с сошедшим с рельсов трамваем в Казани

В МВД по Татарстану сообщили подробности ДТП с участием трамвая в Казани. В ведомстве отметили, что в результате аварии госпитализированы два человека: 52-летний вагоновожатый и 31-летний пассажир. Оба пострадавших получили сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела.

«Сегодня в Казани в 16:20 напротив дома №125 на улице Технической водитель трамвая, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, в результате чего один из вагонов сошел с рельсов, совершил наезд на три столба и задел три грузовых автомобиля», — сообщили в ведомстве.

В МВД по Татарстану отметили, что по данному факту возбуждено административное расследование. Для выяснения всех обстоятельств происшествия и причин ДТП материалы переданы в отдел дознания.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по РТ, по факту аварии с участием трамвая в Казани проводится доследственная проверка.

Ранее водитель объяснил причину произошедшего отказом тормозов у трамвая. По словам мужчины, он работает водителем не так давно.