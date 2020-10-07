Астрологи назвали знаки Зодиака, которые перестанут быть одинокими во второй половине октября 2020 года

Есть люди, которые упиваются своим одиночеством, но таких немного. В большинстве своем те, у кого нет настоящих друзей или второй половинки, страдают от этого — впадают в депрессию, становятся подавленными или же дико завидуют счастью других.Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака без пары во второй половине октября 2020 года предстоит забыть об одиночестве.Читайте на Информинг.Ру: Астрологи рассказали, какие болезни будут подстерегать знаки Зодиака в октябре 2020 года Звезды дают шанс людям, рожденным под созвездием Водолея. До второй половины октября многие просто их не замечали по причине неуверенности. Но теперь Венера позаботится о том, чтобы они избавились от одиночества. С 10-ого числа месяца люди этого знака станут чаще выходить в свет — бывать на вечеринках или деловых встречах, встречаться с друзьями. То есть, звезды с этим плотным графиком будней и выходных даруют шанс встретить свою вторую половинку либо обрести хороших друзей. От одиночества во второй половине октября будут избавлены и Стрельцы. Звезды не сулят им судьбоносного знакомства, которое перевернет жизнь и закончится бракосочетанием. Однако у этого знака будет легкий роман и ни к чему не обязывающий интим. Как бы то ни было, все же лучше, чем страдать от одиночества в четырех стенах своей квартиры.

Близнецам во второй половине октября сама Венера откроет им дверь к любви и дружбе. Повышенное внимание этому знаку Зодиака достанется потому, что пойдут дела и в карьере — возможно повышение по службе. Новая должность заставит обратить внимание на Близнецов человека, который ранее их попросту не замечал.И интерес этот будет вовсе не меркантильным — этому знаку не стоит себя накручивать. Просто так бывает в жизни: не замечаешь человека годами, а вот оно — счастье, которое так долго искал. Яндекс Дзен