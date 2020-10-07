Пашинян: международное сообщество должно признать независимость Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета и глав…
Асатур Есаянц/РИА «Новости»
Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.
«Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха», — сказал Пашинян.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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