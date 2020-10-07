Великобритания присоединится к антироссийским санкциям

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unian.ua

Великобритания вместе с партнерами будет добиваться введения санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил глава МИД королевства Доминик Рааб. Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем вести совместную работу вместе с нашими международными партнерами, чтобы добиться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное преступление», — приводятся слова Рааба.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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