Глава алтайского Минздрава рассказал переводе 1000 больничных коек борьбу коронавирусом

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в своем интервью в программе «Вести Алтай» рассказал о том, какие меры принимает ведомство, чтобы справиться с возросшим числом пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа и COVID-19. Коек для ковидных больных, как признался Попов, не хватает, и найти дополнительные чиновники надеются в том числе за счет учреждений, не подчиненных краевому Минздраву. Всего за ближайшее время должна появиться 1 тысяча мест размещения ковидных больных.

Дмитрий Попов рассказал, что к сентябрю, когда в регионе проявился рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, медики не успели получить передышку от борьбы с коронавирусом, как их коллеги в других регионах, где первые случаи фиксировались чуть раньше. Система здравоохранения столкнулась со значительным ростом обращений граждан как в поликлиники, так и в «скорую помощь». Сложнее всего ситуация с этим обстоит в крупных городах – Барнауле, Бийске, Славгороде, Рубцовске. Все это сказывается на возможностях системы здравоохранения в целом.

В ковидных госпиталях сейчас развернуто 3168 коек, но этого количества, по расчетам министра, будет недостаточно. Уже сейчас их них заполнены более чем 80 %, так что необходимо развернуть еще около 1 тысячи. По крайней мере, на такой резерв рассчитывают в министерстве. Дополнительные койки для ковидных больных планируют получить не только за счет бюджетных краевых медицинских организаций. Чиновники уже обратились в федеральный Минздрав по вопросу развертывания ковидного госпиталя в Федеральном центре травматологии и ортопедии в Барнауле. В этом учреждении есть около 165 мест, обеспеченных реанимацией и кислородом.

Ситуация с выявлением коронавирусной инфекции, по мнению Попова, находится под контролем. В первую очередь тестирование на COVID-19 делают людям с пневмонией, контактным лицам, а также медицинским работникам. Впрочем, многочисленные сообщения в соцсетях говорят о том, что это не так. Между тем министр упрекнул в «сверхпотреблении» пациентов, которые требуют обязательного прохождение КТ-диагностики и жалуются на ее недоступность. По его словам, для КТ существуют показания, и в необходимых случаях она проводится. «При любом исследовании есть как показания, так и противопоказания. Никто не отменял рентгенографию и флюорографию легких. Но у нас настолько сильно за это время укрепилось понимание, что только КТ позволит исключить пневмонию, что у нас сегодня идет достаточно высокое сверхпотребление, когда пациент вызывает «скорую помощь» и требует прохождения КТ», — сказал Дмитрий Попов. По его словам, около 90 % КТ-исследований ничего не выявляют, при этом возможности рентгенографии флюорографии находятся в простое, хотя они вполне пригодны для выявления пневмонии. Использование этих инструментов должно снизить нагрузку на медучреждения.

При этом Попов отмечает, что часто граждане преувеличивают свои симптомы, вызывая «скорую помощь». Из его слов выходит, что заболевшим изначально стоило бы попытаться бороться с болезнью самостоятельно, и, если это не увенчается успехом, получить дистанционно консультацию от специалиста. В соцсетях уже звучат непонимающие и гневные комментарии в ответ на такое заявление министра здравоохранения. В целом из его объяснений можно сделать вывод, что министерство всеми силами старается снять нагрузку с медработников, численности которых явно оказалось недостаточно в текущих условиях.

В то же время Министерство здравоохранения вышло с инициативой локального прекращения оказания плановой медпомощи в Барнауле, Бийске, Славгороде и Рубцовске. Это должно позволить высвободить часть медицинского персонала и направить его на борьбу с коронавирусом в ковидные госпитали. «Это временная ситуация. Ни у кого нет задачи – я вас могу уверить – закрыть тот или иной стационар или ЦРБ. Это невозможно. Но обеспечить помощь людям мы обязаны», — закончил свою речь Попов, все же отметив, что понимает возможное недовольство среди граждан, связанное с таким решением.