Депутата заксобрания Ростовской области задержали за кражу газа у «Газпрома»

Ущерб госкомпании составил более 44 млн рублей.

Вечером в среду, 7 октября стало известно, что силовики нагрянули с обысками к депутату законодательного собрания Ростовской области Игорю Кундрату. Об этом сообщили сначала местные telegram-каналы, а затем информацию подтвердили и источники «Блокнот Ростов» в правоохранительных органах региона. Сам депутат был задержан.

Поводом для обысков стала работа ООО «ПК «Кундрат», расположенного в Октябрьском районе Ростовской области. Предприятие занималось выпечкой хлеба и кондитерских изделий, которые потом доставлялись в магазины по всему Югу России.

Источник в силовых структурах рассказал, что поводом стала проверка, проведенная на предприятии еще в начале года.

В доме у депутата прошли обыски.

Как сообщает «Блокнот Ростов», тогда Северо-Кавказское управление Ростехнадзора выявило нарушение обязательных норм и правил в области промышленной безопасности на предприятии. Ведомство выяснило, что на территории «ПК «Кундрат» работал опасный объект, о котором компания никого не уведомила. Речь идет о газозаправочной станции, состоящей из 27 баллонов, работающих под избыточным давлением. В итоге суд постановил приостановить на 50 суток деятельность данного объекта.

Но и это не все. В ходе проверки специалисты выяснили, что на предприятии посредством использования программного обеспечения вносились коррективы в работу приборов учета потребления энергоресурсов. Благодаря этому компания осуществляла неучтенное потребление газа. Весь «лишний» газ хранился в специальных резервуарах и использовался для нужд хлебозавода и для заправки машин, которых за «ПК «Кундрат» числится аж 70 штук. Ущерб «Газпрому» составил более 44 млн рублей.

Удивило проверяющих и то, что на территории предприятия обнаружили 50 выходцев из Средней Азии. И это в том районе, который в Ростовской области считается одним из очагов безработицы. Власти региона даже планируют разместить там особую экономическую зону, чтобы наконец привлечь инвесторов и обеспечить людей рабочими местами.

Сейчас против депутата возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Его поместили в Шахтинский ИВС и уже в ближайшее время суд выберет меру пресечения.

Игорь Кундрат является членом партии «Единая Россия». В областном заксобрании он представляет интересы жителей Новочеркасска, Шахт и Октябрьского района Он является членом комитет по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и комитета делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. На «ПК «Кундрат» он числится заместителем директора.

Доходы у Игоря Кундрата весьма скромные, по данным декларации в 2019 году он заработал 887,4 тысячи рублей. Годом ранее его доходы были куда больше – 3,6 млн рублей.

В собственности у депутата есть земельный участок площадью 2918 квадратных метров, а также масса различных строений: гараж с автомастерской и автомойкой, просто гараж, здание склада гаража, погреб, мукомольный цех, спортивная площадка, несколько навесов, столярный цех, навес-бункер для зерна, склады, здание котельной, мастерская, проходная, дизельная, здание КПП, нежилое помещение с подвалом и навесом, административное здание со служебной квартирой, цех и общежитие. В долевой собственности у Кундрата есть квартира площадью 192,3 квадратных метра, а в пользовании — шесть земельных участков общей площадью около 127 тысяч квадратных метров.

Автор текста: Григорий Мелихов