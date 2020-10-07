​Минниханову представили проект развития Иннополиса с новым жильем и аутлет-деревней

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект дальнейшего развития города Иннополиса. План застройки разработало архитектурное бюро «Т+Т». Презентация состоялась сегодня в Доме правительства республики.

Проект включает в себя строительство новых жилых кварталов, в том числе арендных домов средней этажности и индивидуальных домов эконом- и комфорт-класса. Параллельно с жильем планируется построить многофункциональный комплекс и офисно-производственный кластер.

«Также архитекторы предложили увеличить площадь торговых помещений и развлекательных площадок. В частности, представленный проект предполагает создание на территории Иннополиса аутлет-деревни», — сообщается на сайте правительства РТ.

Минниханов отметил, что жилой фонд в первую очередь должен быть ориентирован на тех, кто здесь работает, поэтому необходимо четко соблюдать баланс жилья и рабочих мест. Также президент РТ обратил внимание на необходимость системно развивать объекты инженерной и социальной инфраструктуры.