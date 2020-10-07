Президент Армении надеется, что Россия поможет остановить конфликт в Карабахе

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Президент Армении Серж Саргсян перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе, 24…

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Армении направил российскому коллеге Владимиру Путину послание, в котором выразил надежду, что усилия России могут остановить конфликт в Нагорном Карабахе в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочется надеяться, что усилия России позволят уже в самые ближайшие дни остановить кровопролитие на границах Армении и в зоне карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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