Франция и Германия хотят возглавить антироссийскую коалицию, считает МИД РФ

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

МИД РФ считает, что Франция и Германия хотят возглавить антироссийскую коалицию. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции» вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией», — говорится в сообщении.

При этом МИД РФ отмечает, что Россия готова к нормализации диалога, если «коллеги готовы пересмотреть этот конфронтационный курс».

Как сообщалось, Франция и Германия предложат европейским партнерам варианты санкций против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.

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