Лавров проведет переговоры с армянским коллегой 12 октября

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном 12 октября в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«12 октября планируются переговоры глав МИД России и Армении в рамках планового визита Мнацаканяна в Москву», — сказала она.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по конфликту в непризнанном Нагорном Карабахе пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября — в Москве. При этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян опровергла информацию о переговорах 8 октября в Женеве.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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