МИД Польши заявил о наличии механизмов для взыскания штрафа с «Газпрома»

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Benoit Tessier/Reuters

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в беседе с Польским агентством печати заявил, что у Варшавы есть механизмы для взыскания штрафа с «Газпрома».

По его словам, с взысканием прошлого штрафа с российской компании проблем не было, как их не будет и в этот раз.

«Потому что у нас есть инструменты для взыскания», — заявил Яблоньский, не уточнив, о каких именно механизмах идет речь.

Он также подчеркнул, что «Северный поток — 2» представляет угрозу для Европы и может привести к неоправданному преимуществу и доминирующей позиции «Газпрома» и России».

Ранее стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Российская компания заявила о намерении подать апелляцию на решение UOKiK.

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