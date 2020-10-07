10 инфицированных COVID-19 скончались Алтайском крае после резкого роста числа заражений

На утро 7 октября в Алтайском крае выявлено 129 инфицированных коронавирусом. При этом выздоровело 94 пациента. Кроме того, по данным оперштаба региона, за сутки зафиксировали 10 смертельных случаев, из них от коронавирусной инфекции скончалось шесть человек.

Как уточнили краевые власти, 129 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией распределились следующим образом: Барнаул – 47, Бийск – 17, Первомайский район – девять, Камень-на-Оби – шесть, Змеиногорский, Локтевский районы – по пять заболевших, Славгород, Зональный, Крутихинский, Солонешенский районы – по три заболевших, Алейск, Калманский, Смоленский, Целинный Шипуновский районы – по два заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Рубцовск, Алейский, Алтайский, Бийский, Ельцовский, Косихинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 14 577 человек, в том числе 1074 детей до 17 лет включительно. Из общего числа 194 случаев – завозные, 15 – из-за рубежа; 7955 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами; 4701 – у больных внебольничной пневмонией, 4302 – у заболевших ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

При этом за весь период скончалось 547 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 243 человека, по иным причинам смерти – 300 человек; на экспертизе – четыре случая. На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях 1363 пациента. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 15 пациентов. Количество тяжелобольных — 265, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 97. Кроме этого 1276 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 113 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

Всего в крае развернуто 3198 коек. Из них с кислородом 1598, с ИВЛ — 410. Таким образом, свободных коек — 446. Дополнительно следует отметить, что 2690 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 520 504 человека. За прошедшие сутки – 5682.