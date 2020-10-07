Новым гендиректором Зеленодольского завода им. Горького назначен Александр Филиппов

Новым генеральным директором АО «Зеленодольский завод им. Горького» назначен первый заместитель гендиректора Александр Филиппов. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Сегодня состоялась официальная церемония назначения Филиппова. Успехов в ходе мероприятия ему пожелал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Филиппов пришел на зеленодольский завод в 1997 году, прошел путь от рядового рабочего до руководителя предприятия. В январе 2019-го был назначен на пост первого заместителя гендиректора. Награжден почетной грамотой минпромторга Татарстана, медалью «Михаил Калашников» и др.

«Это назначение я расцениваю как доверие со стороны руководства судостроительной корпорации „Ак Барс“, холдинговой компании „Ак Барс“, правительства Республики Татарстан. Впереди у нас много дел и задач, и в том, что наша работа будет востребована, я не сомневаюсь», — заявил Филиппов.

Напомним, бывший гендиректор завода Александр Карпов скончался 16 сентября после болезни.