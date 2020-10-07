Человечество предупредили об опасности «бродящих» черных дыр, найденных в Млечном Пути

Сэр Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез стали обладателями Нобелевской премии в этом году за то, что занимались изучением черных дыр. Также им удалось обнаружить в самом центре Млечного Пути сверхмассивную черную дыру. За счет того, что эти космические аномалии были лучше исследованы, специалисты уже сейчас смогут открыть огромное количество дыр, которые находятся непосредственно в нашей галактике. При этом ученым удалось установить, что некоторые черные дыры просто нельзя «контролировать», сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Мичио Каку рассказал о том, что некоторые люди могут приравнивать черную дыру к зомби. Когда к ней подходит что-то слишком близко, то она поглощает предмет или объект и вырвать его назад не представляется возможным. Раньше специалисты считали, что черные дыры не двигаются. Но некоторое время назад удалось установить, что в Галактике присутствуют некие «бродячие» черные дыры. Если приблизиться к ним слишком близко, то вырваться не получится из-за невероятно сильного гравитационного воздействия. Профессор Грег Лафлин поделился предположениями о том, что может случиться с нашей планетой, если такая черная дыра окажется рядом. В таком случае Земля обречена на гибель, хотя еще некоторое время она будет сопротивляться гравитационному воздействию черной дыры.Спустя некоторое время произойдет не большой взрыв и появится невероятно яркий свет. Это будет говорить о том, что планета постепенно начала входить в черную дыру и начала приближаться к точке в ее центре, которая получила название сингулярности. Все, что будет в этот момент присутствовать на Земле, начнет сильно выгибаться. Черная дыра имеет настолько сильную гравитацию, что она начнет гнуть планету, крутить и в результате разорвет на маленькие кусочки.