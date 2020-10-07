Рыбак обнаружил обломки пропавшего малайзийского «Боинга» MH370

Самолет MH370 очень долго искали, но появились новые данные о том, что его обломки были обнаружены местным рыбаком на пляже Кинсленда, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Самолет компании Malaysia Airlines MH370 пропал недалеко от Западной Австралии еще в начале марта 2014 года. Тогда на борту находилось 239 человек. Исчез самолет по предположениям специалистов из-за того, что он резко отклонился от курса. С того времени его местоположение для всех оставалось настоящей загадкой.Некоторое время назад рыбак Мик Элкоат заявил, что нашел на одном из удаленных пляжей обломки исчезнувшего корабля. Они находятся в 7 км от мыса Трибьюлейшн. На снимках, которые сделал рыбак и выложил в интернет, видна находка, которая напоминает крыло, покрытое огромным количеством песка и ракушек. Изначально Мик подумал, что это обломки яхты и только потом стало понятно, что это часть самолета. Рыбак выложил фотографии в группе Aircraft Maintenance Engineering в Facebook. Пользователи в комментариях сразу же начали писать о том, что обнаруженные обломки, скорее всего, принадлежат самолету, исчезнувшему 6 лет назад. В то же время авиационные исследователи заявили, что деталь может принадлежать и другому самолету.Спустя шесть лет не удалось установить, что же именно случилось с пропавшим в 2014 году самолетом и людьми, которые находились на его борту. На сегодняшний день официальное расследование было прекращено, а родные пропавших остались без ответов на свои вопросы. По официальной версии, самолет затонул в южной части Индийского океана. Несмотря на то, что дно было неоднократно тщательно проверено, никаких обломков обнаружить не удалось.Из-за того, что не удалось найти черные ящики, которые присутствовали в самолете, понять, что тогда случилось, не представляется возможным. Выводы были сделаны с помощью тех данных, которые собрала спутниковая телекоммуникационная компания Inmarsat. Кроме того, тем, кто предоставит достоверную информацию о трагедии, предлагалось даже денежное вознаграждение, но пока что ничего нового узнать так и не получилось.