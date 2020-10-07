Пляж турецкого города-призрака Вароша откроется для туристов 8 октября

Официальные лица встретились на церемонии открытия водопровода Турция-Турецкий Кипр после завершения ремонтных работ за несколько дней до президентских выборов, которые пройдут в северной части острова 11 октября.

«Проблема Вароши — это общенациональное дело, которое превыше всех политических дебатов», — сказал Татар.

В свою очередь Эрдоган заявил, что принадлежность Вароши к турецкой территорией Кипра — факт. «Мы полностью поддерживаем решение сделать побережье Вароши доступным для общественности», — указал турецкий президент.

Он подчеркнул, что Турция готова поддержать администрацию киприотов-турок в открытии города.

Hurriyet напоминает, что Вароша был известным курортом на Кипре, который мог похвастаться вместимостью 10 тыс. туристов в более чем 100 отелях; однако был закрыт с 1974 года.