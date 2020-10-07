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7 октября стартовала 22-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020» – главное деловое событие в отечественном АПК, ежегодно организуемое Минсельхозом России.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, которые осмотрели виртуальную экспозицию выставки и ознакомились с результатами работы агропромышленных предприятий ряда регионов страны.

Выставка проходит в онлайн-формате, что позволяет расширить аудиторию мероприятия и познакомить с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса максимальное количество человек.

Посетители могут осмотреть экспозицию на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф, которая дает широкие возможности для презентации регионам России, производителям продукции АПК, сельскохозяйственной техники и оборудования, предприятиям химической промышленности и другим участникам рынка.

Благодаря диджитал-формату впервые в истории выставки в ней принимают участие все 85 субъектов РФ, которые демонстрируют свои успехи в развитии сельского хозяйства и цифровых технологий для АПК.

Михаил Мишустин вручил государственные награды за большой вклад в развитие сельского хозяйства работникам АПК. Он заявил, что отрасль успешно справилась с ажиотажным спросом на продукты, который наблюдался в период острой фазы распространения коронавируса. Решена задача продовольственной безопасности.

Также в рамках выставки министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил о старте первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». По словам министра, практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической «визитной карточкой» территории и получили широкое признание у потребителей. Конкурс станет первым этапом масштабной программы продвижения такой продукции. Его итоги подведут в декабре, а финалистов поддержат на государственном уровне.

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