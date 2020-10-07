Мхитарян призвал Путина, Трампа и Макрона прекратить войну в Нагорном Карабахе

Генрих МхитарянФото: Антон Ваганов / Reuters

Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян обратился с открытым письмом к президентам России, США и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону соответственно. Обращение спортсмен опубликовал в своем Twitter.

Футболист призвал лидеров государств остановить войну в регионе. «Тяжело наблюдать, как войска Азербайджана атакуют детские сады, школы и больницы. Они бомбят мирных жителей, судьбы которых навсегда останутся сломанными. Это военное преступление», — написал хавбек.

Мхитарян перешел в «Рому» в сентябре 2019 года, за это время он провел в составе команды 25 матчей в серии А, в которых забил девять мячей. 31-летний полузащитник выступал также за армянский «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтер», английский «Манчестер Юнайтед» и дортмундскую «Боруссию».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.