В Томске открылся первый центр ядерной медицины

Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области

Медицинский институт имени Сергея Березина (МИБС) открыл в Томске первый в регионе центр ядерной медицины (ПЭТ-центр) для диагностики и лечения онкологических заболеваний с помощью современных технологий. Об этом сообщается на сайте администрации Томской области.

Центр ядерной медицины построен в рамках соглашения, подписанного губернатором региона Сергеем Жвачкиным и главой МИБС Аркадием Столпнером в ноябре 2016 года. Инвестор вложил в возведение и оснащение объекта около 600 миллионов рублей.

В новом здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров расположены диагностические и поликлинические отделения. Помимо позитронно-эмиссионной томографии, в учреждении доступна высокоточная диагностическая визуализация на аппаратах МРТ, МСКТ, УЗИ экспертного класса. В поликлинике центра будут консультировать врачи-специалисты разного профиля: онколог, невролог, нейрохирург, гинеколог, уролог, терапевт, травматолог.

«Сегодня мы замыкаем еще одно звено в цепочке возрожденной онкологической службы Томской области, которая уже состоит из онкологического диспансера, НИИ онкологии, радиологического каньона, сети кабинетов онкологов в районных больницах. Нам не хватало только ПЭТ-центра и хирургического центра, который мы скоро достроим по национальному проекту «Здравоохранение»», — сказал Жвачкин.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.