Правительство направит Новоалтайску почти млн рублей реконструкцию изношенных теплосетей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение направить в 2020 году Алтайскому краю 64,7 млн рублей в целях реконструкции объектов теплоснабжения, степень износа которых превышает 60 %. Соответствующий документ был подписан премьер-министром России 1 октября. В документе указано, что деньги будут выделены на модернизацию теплосетей и котельной в Новоалтайске. Ранее соответствующих договоренностей удалось достигнуть в ходе встречи губернатора края Виктора Томенко с с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым. При этом краевой Минстрой подчеркивал, что эти работы за счет бюджета никак не соотносятся с озвученными ранее планами «Сибирской генерирующей компании» присоединить Новоалтайск к системе теплоснабжения Барнаула.

Как следует из документа за подписью Мишустина, опубликованном на портале правовой информации, это будет разовая помощь федерального центра Алтайскому краю в виде субсидии. Соглашение о ее предоставлении необходимо подписать в течение 30 дней после вступления в силу настоящего распоряжения. Из общей суммы 35 млн рублей пойдет на реконструкцию теплосетей от котельной № 1 до ЦТП № 3 в Новоалтайске. Еще 29,7 млн рублей потратят на разработку проектно-сметной документации по модернизации котельной и автоматизации трех центральных тепловых пунктов.

Напомним, что Алтайский край стал одним из пяти регионов, которым дали возможность в пилотном режиме провести реконструкцию изношенных объектов жилищно-коммунального хозяйства. 11 марта 2020 года в Москве состоялась встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым, на которой глава региона защитил проект реконструкции крупной котельной в Новоалтайске. Федеральный Минстрой был готов выделить на модернизацию 300 млн рублей.

В правительстве региона также добавили, что в случае успешной реализации первого этапа и защиты программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60 % в правительстве РФ возможно участие края во втором этапе. Для него предлагается проект реконструкции канализационного коллектора. На территории Новоалтайска эксплуатируется единая централизованная система водоотведения общей протяженностью 116,4 км. Средний износ канализационных сетей — 67 %. Данные мероприятия предлагается выполнить в 2021-2022 годах.

Между тем о планах заняться теплоснабжением города ранее заявляли в «Сибирской генерирующей компании», которая намеревалась взять сети и котельные Новоалтайска под свою опеку наряду с Барнаулом, чтобы внедрить там по примеру Рубцовска «метод альтернативной котельной». При этом заявлялось, что системы теплоснабжения Барнаула и Новоалтайска могут быть объединены: СГК предполагала пробросить трубу от Барнаульской ТЭЦ-2. Такие заявления неоднократно звучали в 2018-2019 годах, однако о каких-то конкретных сроках речь не шла. В связи с этим выделение федеральных средств на модернизацию котельной может говорить о том, что планы СГК пока не в активной фазе. В Минстрое края «Банкфаксу» заявили, что тема вхождения в город СГК действительно ранее поднималась, однако в данном конкретном случае речь идет об участии региона в федеральной программе, поэтому с планами компании это никак не соотносится.