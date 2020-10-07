Россия объявила «народного президента» Белоруссии в розыск в связи с уголовным делом

Экс-кандидат в президенты Белоруссии попала в базу МВД РФ.

МВД России включила белорусского политика Светлану Тихановскую в базу разыскиваемых лиц.

«Тихановская объявлена в розыск на территории России. Основанием для розыска указано уголовное дело», — передает RT, не называя статью, в связи с которой экс-кандидат в президенты Белоруссии попала в базу данных.

В то же время известный адвокат Дмитрий Аграновский считает, что Тихановская попала в межгосударственный розыск в рамках Союзного государства. У МВД России и Беларуси общую базу данных о розыскиваемых лицах, соответственно те, кто объявляется в розыск в Белоруссии, автоматически разыскивается и в России.

«В России, насколько я знаю, против нее не возбуждено уголовных дел, а в Белоруссии ее обвиняют в призывах к захвату власти. В рамках Союзного государства у нас есть обязательства, поэтому ее объявили в межгосударственный розыск. В случае задержания на территории России ее передадут Белоруссии для уголовного преследования по предъявленным обвинениям», — пояснил РИА Новости адвокат.

В самой Белоруссии в отношении Тихановской возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»). А то, что речь идет именно о объявившей себя лидером Белоруссии Светлане Тихановской, а не однофамилице, говорят персональные данные, указанные в базе.

Светлана Тихановская была конкурентом действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. После того, как были озвучены предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80% голосов, у Тихановской чуть более 10%, она тут же заявилась с жалобой в ЦИК, утверждая, что результаты сфальсифицированы и за нее проголосовало большинство. Затем Тихановская уехала в Литву, где ее объявили президентом Белоруссии. Уже оттуда она начала призывать к акциям протеста и требовала от Лукашенко отказаться от президентства. С тех пор в стране проходят митинги и акции протеста, а сама оппозиционер ездит по странам и весям, убеждая лидеров западных стран надавить на белорусского лидера.

При этом сама Тихановская активно вмешивается в дела Лукашенко. То она грозится отменить все договоренности, достигнутые на правительственном уровне с Россией. То обещает президенту гарантии в случае добровольного ухода. И хотя Евросоюз ввел санкции в отношении 40 белорусских чиновников за фальсификацию выборов, самого Александра Лукашенко, которого ранее объявил нелегитимным президентом, не включил в этот список.

Можно смело заявлять, что вряд ли Светлана Тихановская появится в России в ближайшее время, да и на родине в Белоруссии тоже.