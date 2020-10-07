На Херсонщині під час пологів померла породілля та її немовля

У селищі Нижні Сірогози під час пологів померла 36-річна породілля. Її новонароджену доньку врятувати теж не вдалося. Родичі запевняють, що жінка не мала жодних патологій, а народжувала уже втретє. Вони вважають, що медики проявили службову недбалість.

Про підстави таких звинувачень і позицію лікарів йдеться в сюжеті ТСН.16:30.

Чоловік померлої Дмитро Бородай розповідає про суперечності у заявах лікарів та скаржиться на недбалий догляд за його жінкою Оксаною. Хоче для медиків покарання.

«Дали таблетку, а зараз заперечують, що вони нічого не давали. І до неї не підходили. А потім, коли вже кинулися, вона вже, видно, помирала», — ділиться чоловік.

Дмитро та Оксана були разом 5 років. Обоє розлучені. У неї — дві доньки, у нього — одна. Хотіли спільну дитину й вже вирішили, яким буде ім’я — Аня.

Вагітність протікала нормально. Народжувала Оксана в райлікарні. У цей час Дмитро був на заробітках. Його мама відвезла Оксану до пологового і постійно була на звʼязку. Свекруха померлої Тетяна також розповідає про таблетку, яку дали породіллі. «Вона мені написала: «мені дали таблетку, я не можу розмовляти». Я написала: «Для чого?». Вона відповіла: «не знаю». Я кажу, Оксана, я не буду тебе турбувати, народиш — подзвониш».

Але Оксана не подзвонила, її телефон не відповідав. А за кілька годин Тетяні повідомили, що її невістка померла. Як згодом показав розтин, від анафілактичного шоку на медпрепарат.

Це приголомшило усе селище. Поповзли чутки, що жінка з дитиною померла через недбалість лікарів. Нібито в той день головний лікар і його дружина святкували 25 річницю шлюбу і від лікарів відчувався «перегар».

Лікарка, що приймала пологи, переконує: Оксані жодних препаратів для стимуляції не давали, а медики нічого в робочий час не святкували. Але пологи були тяжкі.

«Жінка надійшла з передчасним злиттям навколоплідних вод. Сталася така ситуація — клінічно вузький таз, таке буває. Цей діагноз можна поставити тільки у пологах. Невідповідність розмірів тазу матері і голівки плоду», — розповіла Тетяна Гладун, акушер-гінеколог Нижньосіоргозької районної лікарні.

І саме це найбільше обурило односельців. Вони не розуміють, як такий діагноз може бути в жінки, яка вже народила двох дітей.

Але саме через це, пояснюють лікарі, довелося робити кесарів розтин. Після нього відкрилася кровотеча, зупинити препаратами її не змогли. Породіллі переливали кров, були змушені видалити матку. Потім зупинилось серце. Півтори години реанімації були безрезультатними.

Надавалася вся можлива на той час медична допомога. Згідно протоколів. Оцінили цю ситуацію як алергічна реакція на введення препаратів, дія яких була направлена на зупинку кровотечі», — пояснює Геннадій Гомон, головний лікар Нижньосірогозької районної лікарні.

Разом з мамою реанімували і немовля. Дівчинку доправили до обласної дитячої лікарні, але стан її був занадто тяжкий. Розтин показав тяжку асфіксія під час народження.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками своїх обов’язків . До того ж, про дві смерті правоохоронці дізналися не з лікарні, а з інтернету — повідомлення селищної ради із висловленням співчуттів родині загиблої і її дитини.

Зараз тривають судово-медичні експертизи. Тільки після їхніх результатів буде зрозуміло, чи була у цій трагедії провина медиків. У померлої породіллі сиротами залишилися двоє доньок — 11 і 17 років.