Ученые предложили заразить людей другим видом коронавируса

Исследователи предположили, что если заразить людей иным видом коронавируса, который может спровоцировать исключительно «простуду», то это позволит снизить риск возникновения осложнений, возникающих из-за COVID-19. Ученые провели исследование, которое показало, что наличие иммунитета, полученного от разнообразных коронавирусных инфекций, не сможет защитить от COVID-19.

SARS-CoV-2 относится к числу новых патогенов, но при этом ученым известно огромное количество других видов коронавируса, которые могут спровоцировать у человека исключительно «простуду в легкой форме» и максимум пневмонию. Эти типы имеют некоторые общие характеристики с SARS-CoV-2. В то же время память иммунитета позволит легче переносить новый тип коронавируса в случае заражения.

Джозеф Мизгерд заявил о том, что на протяжении долгого времени многие люди заражаются разными типами коронавируса, которые сильно отличаются от SARS-CoV-2. Риск развития серьезных осложнений у таких людей намного меньше.

Стоит отметить, что некоторое время назад специалисты сделали еще одно интересное предположение. Они предлагают заражать некоторые группы людей менее опасным типом коронавируса, который вызывает исключительно простудные заболевания, чтобы понизить к минимуму смертность и возникновение серьезных и опасных для жизни осложнений. Насколько верным является такое предположение на данный момент неизвестно. Возможно, в скором будущем будут проведены более подробные исследования, которые позволят получить более точный результат.