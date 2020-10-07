В Казани трамвай сошел с рельсов и протаранил автомобили и столбы​: образовалась пробка

На улице Технической в Казани произошло серьезное ДТП с участием трехсекционного трамвая и нескольких автомобилей. Фото и видео с места происшествия публикуют в сети очевидцы инцидента.

По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и протаранил несколько автомобилей и столбы. В пресс-службе министерства здравоохранения РТ заявили корреспонденту «БИЗНЕС Online», что информации о пострадавших на данный момент нет.

Судя по кадрам, у одного из грузовых автомобилей полностью снесло заднюю часть и осталась целой лишь кабина. На дороге лежат снесенные столбы. Трамвай также получил серьезные повреждения, в частности, разбито несколько стекол.

«Да, на Технической улице сошел трамвай. Причина выясняется. Пострадавших нет», — сообщили нашему изданию в МУП «Метроэлектротранс».

Там отметили, что в момент происшествия в трамвае находились 6 пассажиров. С утра он находился на линии.

В результате происшествия на Технической образовалась серьезная пробка. Движение затруднено на участке от пересечения с улицей Тимер Юл до пересечения с Модельной.

В начале сентября «Метроэлектротранс» объяснял случаи схода трамваев с рельсов тем, что на путях оказываются посторонние предметы. Инциденты не связаны с вводом в эксплуатацию первого этапа Большого казанского кольца (БКК), подчеркивали на предприятии.