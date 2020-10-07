Источники по завоеванию Казани

Казань-Город на костях стоит,Казаночка-речка кровава течет,Мелки ключики — горючи слезы,По крутым горам все головы,Молодецкие, все стрелецкия.Взятие Казани стало самым известным военным походом первой половины царствования Ивана IV. Это событие стало олицетворением новой эпохи в истории России, эпохи активных завоевательных походов на восточных рубежах. Падению ханства уделяли большое внимание в летописях и хрониках, события 1552 года нашли своё отражение в записках западноевропейских путешественников и даже татарском и финно-угорском фольклоре.

Москва и Казань: Рюриковичи против осколка Золотой Орды

Отношения между Московским княжеством и Казанским ханством на протяжении нескольких десятилетий сводились к попыткам Великих Князей из династии Рюриковичей установить свой контроль над осколком Золотой Орды и оторвать его от крымчаков, досаждавших южным рубежам России.С 1487 года в результате похода московских войск в Казани воцарился хан Муххамад-Амин, лояльный России. Однако успокоение отношений длилось только до начала XVI века. В 1505 — 1507 году московский ставленник пошёл войной на своих хозяев, стремясь к полной независимости. В 1521 году уже новый хан, Сахиб Гирей из крымской династии, в союзе с родственниками совершил удачный поход на Москву.Молодой Иван IV продолжил политику своих предшественников, направленную на юридическое подчинение Казани. Однако два крупных похода, 1547−1548 и 1549−1550 годов не привели к успеху. Главная причина крылась в удалённости пунктов снабжения от основной армии, действовавшей под стенами Казани. В 1551 году Иван IV приказал возвести в месте впадения реки Свияги в Волгу крепость, получившую название Свияжск. Свияжск. Гравюра середины XVIII века. Источник: sviyazhsk.info-music.orgВ 1552 году укреплённая армия (незадолго до этого было создано стрелецкое войско) при поддержке орудий сначала под Тулой разгромила союзные Казани войска крымского хана, а затем выдвинулась к Волге. Ратников вёл сам царь. Третьему походу предшествовали безуспешные переговоры о назначении царского наместника в столицу ханства, однако большая часть казанской знати отвергла эти планы.Летом 1552 года царские войска подошли к Казани и начали осаду. Русские сосредоточили около 150 тысяч человек и 150 пушек. Оборонявшиеся уступали осаждающим числом по меньшей мере в три раза. Первый этап осады сильно портил марийский конный отряд Епанчи, курсировавший в тылах русских войск.После его разгрома и сожжения Арска, базы черемисов, ничто не мешало Ивану IV готовиться к штурму. Он состоялся 2 октября 1552 года после длительной подготовки. Несмотря на яростное сопротивление, осаждённые были побеждены, а Казань присоединена к России. Тем не менее, в течение нескольких лет продолжалась партизанская война против русских захватчиков на территории бывшего ханства. Русские артиллеристы во время осады Казани. Источник: superclocks.ru

Русские источники: от «Царственной книги» до Андрея Курбского

Такое важное для истории России, как взятие Казани в 1552 году нашло своё отражение во многих источниках того времени. Условно их можно разделить на «официальные» и «неофициальные», личные. Самой известной официальной летописью периода царствования Ивана IV был «Лицевой летописный свод»: десятитомная иллюстрированная энциклопедия мировой истории. Последний том, «Царственная книга», освещал период правления Ивана IV. Вступление Ивана IV в Казань. Миниатюра из «Лицевого Летописного Свода». Источник: runivers.ruОб осаде и взятии Казани «Лицевой летописный свод» сообщает в стиле своеобразного «журнала боевых действий», написанного участником событий. Здесь можно найти информацию о составе войска, полководцах, основных этапах осады и штурма Казани. Наряду с этим в тексте летописи можно встретить множество упоминаний всевозможных «чудес», которые сопровождали войска Ивана IV по дороге к Казани.Таким образом, сам Бог благословлял ратников в походе против «неверных». Согласно «Царственной книге», во время штурма Казани 2 октября 1552 года царь не сразу присоединился к войскам, а некоторое время провёл в своём шатре, молясь Богу. Лишь после того, как он удостоверился в том, что божья помощь ему обеспечена, Иван Васильевич отправился к войскам.В этой истории можно увидеть отчётливую параллель с текстом «Сказания о Мамаевом побоище», посвящённом Куликовской битве. Также вёл себя и Дмитрий Донской перед битвой. Так, авторы «Царственной книги» проводят прямые параллели между борьбой Руси против ордынского владычества и войной Ивана IV c Казанью.Другим интересным откликом на события 1552 года можно назвать «Историю о Казанском царстве» — это литературное произведение, созданное спустя десять лет после присоединения Казани и написанное анонимным автором. Несмотря на то, что в оценке событий тех лет в «Истории…» можно обнаружить много перекличек с «Царственной книгой» (например, общая идея борьбы с противниками веры Христа), это произведение обладает некоторыми отличительными чертами. Страница из «Истории о Казанском царстве». XVII век. Источник: iamruss.ru«История…» делает большой упор религиозном аспекте похода на Казань. Так, в ней содержится легенда о личной встрече царя с митрополитом Макарием. «Царь же великий князь принимает святительское благословение, как от десницы небесного Вседержителя, а вместе с ним — храбрость и мужество Александра, царя Македонского».Описывая поход на Казань, автор «Истории…», в отличие от официальных летописцев, сообщает о великой засухе, ниспосланной Богом на земли ханства. Пересохшие реки и болота позволили русским войскам без особых хлопот достичь Казани. Также в «Истории…» сообщается о том, что казанцы отвергли мирные предложения русских о сдаче города, в то время как официальная летопись говорит о том, что Иван IV начал переброску войск к Казани, не дожидаясь ответа от противника.Современные историки указывают на фактические ошибки, содержащиеся в «Истории о Казанском царстве» — автор этого произведения неточно описывает позиции воевод, ошибочно датирует те или иные события похода.Так или иначе, для анонима было важнее иносказательное описание завоевания Казани в рамках определённой идеологемы: восхваление царя-завоевателя. Перед нами компиляция, сотканная из наиболее авторитетных произведений того времени и официальных летописных документов эпохи.

Среди источников, описывавших взятие Казани, особняком стоят воспоминания Андрея Курбского, написанные в изгнании в Литве. В «Истории о делах Великого Князя Московского» содержатся сведения, не попавшие ни на страницы официальных летописей, ни в текст «Истории о Казанском царстве». Андрей Курбский. Источник: yarwiki.ruВспоминая поход на Казань, Курбский, в отличие от официальных источников, указывает на большие лишения, переживаемые русскими войсками на подступах к Казани. Так, он говорит о большом количестве маленьких речек и болот, которые приходилось преодолевать при помощи перебежчиков-проводников. Несмотря на наличие такого перевалочного пункта, как Свияжск, царские ратники долгое время голодали.Курбский описывает интересные подробности штурма города. По его воспоминаниям, казанцы заранее знали о штурме 2 октября и успели подготовиться к обороне. Именно поэтому бои в городе приняли ожесточённый характер.Ситуацию усугубляло и мародёрство русских ратников. К ханскому дворцу начали стекаться солдаты «не ратного ради дела, но на корысть многую». Это предопределило успех контрнаступления казанцев, остановленного только вмешательством самого царя и свежих сил, пришедших с ним.Кроме того, Курбский, в отличие от официальных хронистов, сообщал, что Иван IV, несмотря на советы приближённых остаться в городе и подавить сопротивление окрестных жителей, предпочёл сразу же уехать. Война с партизанами продолжалась ещё 4 года.

Вести о Казани в Западной Европе

Такое крупное событие в истории России, как покорение Казанского ханства, не могло пройти мимо европейских наблюдателей. Свидетельства о событиях 1552 года нашли отражение в донесениях папских легатов, дипломатов Германии, Франции и Англии. В большинстве случаев эти известия содержали ряд мелких фактических ошибок, не особо менявших смысл произошедших событий.Так, например, папский легат Антонио Поссевино в своём сочинении «Московия», опубликованном 1586 году, сообщал, что главным преимуществом русских в казанской кампании стали артиллерия и огнестрельное оружие. В то же время о боевых качествах татар и их союзников итальянец отзывался невысоко. На самом деле казанцы познакомились с порохом ещё в XIV веке. Антонио Поссевино. Источник: Wikimedia CommonsНемецкие авторы, такие как Бальтазар Руссов или Даниил Принц, довольно точно в своих трудах описывали происходившие в 1552 году события. Это было обусловлено более тесными русско-немецкими контактами по сравнению с русско-итальянскими. Интересны также труды английских дипломатов. Так, Энтони Дженкинсон, посол Англии в Московии, резонно отмечал, что с падением Казанского ханства русским открылся путь для широкой экспансии на Восток.Комплементарно отзывался о татарах шведский историк, автор «Московитской хроники» Петр Петрей де Эрлезунда. В его труде содержится довольно подробное описание военной кампании 1552 года и высокая оценка боевого духа и сопротивления казанского гарнизона. Вне зависимости от политических или этнических предпочтений, почти все сообщения европейских хронистов и дипломатов о происходивших в 1552 году событиях отличались точностью.

Фольклорные песни: татары, марийцы и мордва о Казани

Осада и штурм Казани стали популярными сюжетами народных песен. Причём эта популярность относится не только к русскому фольклору — отдельные упоминания событий 1552 года можно найти в народных произведениях татар и финно-угров.Падения Казани оставило довольно глубокую рану в исторической памяти татарского народа в то время. В известной песне «Баит о Сююн-бике», посвящённой жене изгнанного из Казани в марте 1552 Шах-Али, можно встретить такие строки:Тогда-то приказал хан-трусВсем на Казань сбираться,Чтоб с Русью алчной заодноКазань взять постараться.В Казани был и Шахгали,Казанцев покорилиИ кровью,нас продавших мура,там землю обагрилиУпоминание об осаде и штурме Казани осталось и в марийском историческом эпосе. Например, на фоне событий 1552 года в произведении «Как погиб марийский царь Йыланда» главный герой становится жертвой жестокости и подозрительности царя Ивана IV. Так, царь узнал о задержке взрыва пороховых бочек в подкопе под стенами крепости.Ответственным за работы был Йыланда. Он попросил подождать некоторое время царя, однако тот ждать не стал и в ярости повелел казнить беднягу. «…как отрубили голову Йыланде, в тот же миг бочки с порохом взорвались. После этого царь раскаялся и повелел заложить в городе Казани Зилантьев монастырь в честь Йыланды». Макет штурма Казани. Музей артиллерии Источник: Санкт-Петербург). (lewhobotov.livejournal.comВ мордовской песне «Саманька» молодая девушка, узнав, что Иван IV не может несколько лет взять Казань, предлагает свои услуги царю. Она предлагает сделать под крепостные стены подкоп и взорвать их. В песне царь не терпит хвастовства девушки:Ох ты, красная девка!Лишу я тебя головы,Чтобы впредь надо мной не смеяласьОднако план Саманьки срабатывает — её подкоп разрушил стену, русские войска взяли город, а царь сменил гнев на милость: он предлагает девушке богатые дары, однако та просит о другом:Повели лишь твой лик отчеканить,Дозволь нам на лбу носить.К отцу, к матери отпустиВ этой песне мордва представляется союзником русских в борьбе против Казани. Тем не менее, многие этносы, проживавшие в разгромленном ханстве, присоединились к татарам в партизанской войне, продолжавшейся по меньшей мере четыре года.

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