Салават Фатхетдинов рассказал, как ​«плохие люди» пытались сделать его банкротом

Известный певец, народный артист России и Татарстана Салават Фатхетдинов вспомнил курьезный случай, произошедший с ним несколько лет назад в театре. Исполнитель дал интервью в рамках проекта «Әле», организованного театром им. Камала.

Салават Фатхетдинов

«В такое сложное, непонятное время… Трагедия… Я же говорил… Расскажу-ка. Ты об этом знаешь. Меня хотели сделать банкротом. Плохие, нехорошие люди. Я согласился быть одному человеку поручителем на приличную сумму. Он вовремя заплатить не смог. Банки решили, что больше всего убытка принес им я, как поручитель. Меня объявили банкротом. Я тогда не знал законы. Я не умею обманывать, воровать, людям верю… Настроения нет. „БИЗНЕС Online“ пишет: „Салават Фатхетдинов — банкрот, то, се“. Врагам — праздник. Как они порадовались. Друзья переживают», — вспомнил Фатхетдинов в беседе с народным артистом РТ Искандером Хайруллиным.

Певец отметил, что в тот момент позвал жену в театр и попросил ее не обращать внимания на публикации.

«Я же, когда иду в театр, не смотрю, какой спектакль. Спрашиваю только, перевод или нет. Если отвечают, что нет, иду, иногда опаздываю. Беру стул, незаметно присаживаюсь… Пришли с Ляйсан (супруга Фатхетдинова — прим. ред.), какой спектакль, не знаю. Открывается занавес, идет спектакль „Банкрот“! Как специально для меня. Ну и посмеялась Ляйсан надо мной», — отметил артист.

«БИЗНЕС Online» подробно писал об истории с иском в отношении Фатхетдинова. Певец выступил поручителем по кредиту, который в данной кредитной организации взяло ООО «Центр новых технологий „Нур“». В мае 2017 года суд прекратил дело о банкротстве.