В Турции врач уволен за пропаганду полигамии

Доктор Али Эдизер, заместитель главного врача госпиталя военно-медицинской академии Анкары (GATA), был отстранён от должности и находится под следствием Министерства из-за его комментариев в социальных сетях, призывающих мужчин, имеющих внебрачные связи, брать себе вторых жен, отмечает Diken.

«Моногамия на практике потворствует супружеской неверности и проституции», — написал Эдизер в своём посте в Facebook, явно критикуя гражданский кодекс Турции, согласно которому полигамия является преступлением.

Данный пост побудил депутата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озела подать жалобу министру здравоохранения Фахреттину Кодже.

Врач в понедельник написал в Twitter, что уважает решение Министерства здравоохранения.