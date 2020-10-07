Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Зеленским

Фото: Jonathan Brady / Reuters

Герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча состоялась в Тронном зале Букингемского дворца в Лондоне. Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II.

Зеленский проводит 7-8 октября официальный визит в Великобритании. Он также планирует встретиться с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Также известно, что Британия и Украина подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Ранее в сентябре Украина и Великобритания провели совместные военные учения «Объединенные усилия-2020» в ответ на российские маневры «Кавказ-2020». В «Объединенных усилиях» приняли участие более 200 инструкторов из стран НАТО. В тексте британского Минобороны говорилось, что британские парашютисты высадились на Украине, чтобы проверить способность оказать быструю помощь союзникам в случае необходимости. На превью к посту была написана фраза «Мы высадились на заднем дворе России».