Барнаульскому боксеру Михаилу Старцеву удалось обжаловать новый арест делу драке Старом базаре

5 октября Алтайский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу на постановление Центрального районного суда Барнаула, согласно которому бывшему боксеру Михаилу Старцеву, участвовавшему в смертельной драке на Старом базаре, продлили содержание под стражей на один месяц. Об этом сообщается на сайте апелляционной инстанции.

Инцидент, из-за которого Старцев до сих пор находится под арестом, произошел 27 июля текущего года в районе Старого базара в Барнауле. Тогда между ним и барнаульцем Павлом Рохловым произошел конфликт, в ходе которого последний получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Старцева задержали на следующий день по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Супруга погибшего Светлана Рохлова высказывала мнение, что виновные в смерти ее мужа могут избежать наказания. Она утверждала, что компания Старцева находилась в состоянии алкогольного опьянения, однако подтверждений этому до сих пор нет. Несмотря на уверенность Рохловой в том, что виновные могут избежать наказания, Старцеву ранее не удалось оспорить даже постановление суда о заключении его под стражу.

22 сентября Центральный районный суд Барнаула продлил срок ареста Старцева еще на месяц, до 26 октября. Однако на это постановление поступило, судя по всему, несколько жалоб, которые Алтайский краевой суд оставил без удовлетворения. О том, что дело скоро передадут в суд, говорить пока не приходится – насколько известно «Банкфаксу», по делу еще проводятся необходимые экспертизы.

Упомянем, что в произошедшем 27 июля конфликте принимала участие чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. По последним данным она проходит по делу как свидетель, вопрос о привлечении ее к ответственности в соответствии с УК или КоАП РФ якобы не рассматривался.