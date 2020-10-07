Люди в панике бегут: под Рязанью взрываются военные склады

Очевидцы ЧП выложили в Сеть кадры с места пожара.

В Скопинском районе Рязанской области на территории бывшей военной части 7 октября прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Местные жители сняли инцидент на видео.

Как сообщили в экстренных службах Рязанской области агентству РИА Новости, в результате взрыва боеприпасов пострадавших нет. Между тем, полностью эвакуирована ближайшая к складам деревня Кузьминка-2.

Как сообщает Министерство обороны, взрывы произошли на складе с артиллерийскими снарядами, который располагался у деревни Желтухино, откуда также эвакуировали людей. Огонь на хранилище перекинулся по горящей сухой траве, заявили в пресс-службе министерства.

Сейчас пламя продолжают тушить, несмотря на отдельные взрывы боеприпасов, сообщают в Западном военном округе. Военные уверяют, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет.