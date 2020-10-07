Снаряды взрываются в бывшей воинской части в Рязанской области: людей эвакуируют

На территории бывшей воинской части в Рязанской области возник пожар. Там происходят одиночные взрывы боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Из-за взрывов эвакуировали жителей населенного пункта Кузьминка-2.

Информации о пострадавших на данный момент нет. По данным телеграм-канала Baza, пожар возник около часа назад на территории военной части №55443 в Скопинском районе. «Из-за того что в части хранятся артиллерийские боеприпасы, ее эвакуировали. То же происходит с соседними селами и деревнями», — указывает источник.

На видео, опубликованных в сети, слышны звуки взрывов. «Стены дрожат даже в соседних деревнях. Пожар уже начали тушить вертолеты с воздуха», — сообщил собеседник местного издания rzn.info.

Огонь пришел на заброшенные склады расформированной ракетно-артиллерийской части по траве из-за сельскохозяйственных палов, отмечает телеграм-канал «112».