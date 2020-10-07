Президент РФ впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе и назвал происходящее трагедией, пишет ТАСС.

Нагорный Карабах.

venividi.ru

«Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это территории, на которых проживают не чужие нам люди. Надеемся, что в самое ближайшее время конфликт будет прекращен», — сказал российский лидер.

Президент РФ призвал стороны к прекращению вооруженного противостояния. «Люди гибнут, большие потери с обеих сторон», — сказал он.

5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков впервые назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе войной, пишет Lenta.ru.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Провозглашение

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война.

В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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