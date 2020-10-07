Эрдоган обвинил Макрона в «провокации» в связи с высказываниями об исламе

«Заявление Макрона о том, что «ислам находится в кризисе» — это открытая провокация, выходящая за рамки неуважения. Кто вы такой, чтобы говорить о структуре ислама?» — цитирует высказывания президента Турции во время телеобращения агентство Анадолу.

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что ислам является религией, «переживающей кризис» во всем мире, и что его правительство в декабре представит законопроект, направленный на усиление закона от 1905 года, официально разделяющего церковь и государство, напоминается в статье. План включает более строгий надзор за обучением и лучший контроль над иностранным финансированием мечетей. Он добавил, что мусульманское население Франции, насчитывающее около 6 млн человек, находится под угрозой формирования «контробщества».

Макрон давно призывал к структурированию представительства ислама во Франции и освобождению его от иностранного влияния.

Эрдоган заявил, что Макрону следует «уделять больше внимания вопросам, о которых он не осведомлён».

«Мы ожидаем, что он будет действовать как ответственный государственный деятель, а не как колониальный губернатор», — добавил турецкий президент.

Далее Эрдоган сказал, что нападки на мусульман стали важным инструментом европейских политиков, стремящихся «скрыть свои неудачи».

Он добавил, что те, кто избегает вопросов расизма или исламофобии, оказывают самую медвежью услугу своему обществу.

Надо сказать, что Турция и Франция расходятся во мнениях по ряду вопросов, включая раздираемую войной Ливию, права на территории в восточном Средиземноморье и столкновения в регионе Нагорного Карабаха.