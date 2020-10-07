Германия пригрозила персональными санкциями из-за дела Навального

Хайко МаасФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Если Россия откажется прояснить, что произошло с Алексеем Навальным, адресные санкции неизбежны. О главном требовании, которое будет играть важную роль при принятии решения написал глава немецкого МИД Хайко Маас в Twitter.

Речь идет об угрозе персональных ограничений против тех, кто, как считает Германия, причастен к интоксикации Навального. Отмечается, что Берлин собирается обсудить возможную реакцию на это дело с партнерами в Евросоюзе и ОЗХО.

6 октября британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.