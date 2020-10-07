Армения назвала условие признания независимости Нагорно-Карабахской республики

Никол ПашинянФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Армения признает независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), если анализ покажет, что это поможет разрешению вооруженного конфликта в регионе. Такое условие назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет — мы воздержимся», — сказал политик.

Инициатива признания суверенитета Нагорно-Карабахской республики вносилась в парламент Армении неоднократно начиная с 2009 года. Однако депутаты отказывались принимать документ, объясняя это нежеланием навредить ходу переговоров по мирному урегулированию конфликта с Азербайджаном.

На сегодняшний день НКР не получила признания со стороны государств-членов ООН. Независимость самопровозглашенной республики признают Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. В 2016-м резолюции с призывом к президенту и Конгрессу США признать Нагорно-Карабахскую республику приняли власти восьми американских штатов.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.