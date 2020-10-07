Отец Бритни Спирс обеспокоен тем, что ее нынешний опекун дает ей «слишком много свободы»

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mavit
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Отец Бритни Спирс обеспокоен тем, что ее нынешний опекун дает ей "слишком много свободы"

Не проходит и дня без новостей о 38-летней Бритни Спирс и ее борьбе за собственную свободу и независимость. Вчера бывший менеджер звезды заявил, что она вполне может остаться под опекой до конца своей жизни, а сегодня инсайдер поделился новыми подробностями этой истории.

В беседе с Us Weekly аноним рассказал, как отец звезды Джеймс Спирс относится к тому, что сейчас право опеки над ней принадлежит личной помощнице певицы Джоди Монтгомери (в прошлом году Джеймс передал ей это право из-за своих проблем со здоровьем). Инсайдер сообщил, что Джеймс крайне взволнован тем, что Монтгомери дает Бритни слишком много личной свободы.

Отец Бритни Спирс обеспокоен тем, что ее нынешний опекун дает ей "слишком много свободы"

Джеймс и Бритни Спирс

Бритни предоставляется большая свобода в принятии решений, когда речь заходит о ее лечении. Ее опекун Джоди Монтгомери знает, что Бритни имеет с этим дело большую часть своей жизни, и понимает, что ей можно доверять в этом вопросе. Однако Джеймс очень обеспокоен таким положением вещей,

— поведал источник.

Напомним, что не так давно представители Бритни Спирс подали в суд новые документы с целью раскрыть часть материалов дела, на сохранении в тайне которых настаивает отец певицы.

Бритни выступает категорически против попытки ее отца сохранить некоторые важные для суда обстоятельства дела как семейную тайну. У Бритни нет никаких проблем со здоровьем или с детьми, которые бы стоило скрывать от общественности,

— говорится в документах, составленных адвокатами от имени звезды.

Отец Бритни Спирс обеспокоен тем, что ее нынешний опекун дает ей "слишком много свободы"

Бритни Спирс

В тех же бумагах представители певицы сообщили, что она поддерживает фанатское движение «Свободу Бритни», которое какое-то время назад запустили поклонники Бритни, требующие освободить звезду от жесткого контроля опекунов. Сам же Джеймс Спирс чуть ранее подверг это движение жесткой критике, а его создателей обвинил в создании конспирологической теории.

Напомним, что под опекой Бритни Спирс находится с 2008 года: тогда суд признал певицу не способной позаботиться о самой себе. Право распоряжаться жизнью и финансами звезды сначала принадлежало ее отцу, однако в прошлом году он серьезно заболел, из-за чего ему пришлось передать право опеки над дочерью ее личной ассистентке. Сейчас же Бритни в первую очередь хочет добиться, чтобы к ее отцу Джеймсу больше никогда не вернулось право опеки над ней. Звезда хочет, чтобы эту роль на себя навсегда взяла ее временный опекун Джоди Монтгомери.

Отец Бритни Спирс обеспокоен тем, что ее нынешний опекун дает ей "слишком много свободы"

Бритни Спирс с семьей