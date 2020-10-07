Терракотовый макияж: 20 звездных бьюти-образов

Осенью в поисках тепла (пока батареи еще не включили) визажисты предлагают нам согреваться с помощью макияжа. В этом сезоне в тренде терракотовые теплые оттенки в мейкапе. Собрали звездные примеры, которые вдохновят на яркие бьюти-образы.

Оттенок, вдохновленный пряностями, долгое время использовался лишь для макияжа глаз. Однако этой осенью эксперты советуют не ограничиваться этим, а наносить его на скулы, щеки и губы. Сила этого цвета заключается в его замечательной осветляющей способности. Терракотовый оттенок придает лицу свежесть и сияние, при этом смотрится максимально естественно.

Цвет универсальный — он подходит всем, однако визажисты советуют обладательницам светлого оттенка кожи выбирать абрикосовые и мармеладные цвета, а более насыщенные оттенки имбиря и янтаря будут красиво смотреться на загорелой и темной коже.

Визажист Ханг Ванго советует сменить привычную черную подводку для глаз на терракотовую.

Это добавит яркости и сделает ваш цвет глаз ярким,

— говорит он.

Бонус: оттенок подходит для любого цвета глаз и любого оттенка кожи, о чем свидетельствуют разнообразные модели, которые демонстрировали терракотовый макияж, созданный Ванго, на показе Cong Tri.

Эльза Хоск на показе Cong Tri

Можно взять пример с Беллы Хадид на шоу Brandon Maxwell и заменить свои обычные персиковые румяна на самый модный оттенок сезона.

Белла Хадид на шоу Brandon Maxwell

Нанесенные высоко на скулы, они придают лицу сияние солнца — независимо от того, сколько времени прошло с последней поездки к морю. Наконец, визажисты советуют обратить внимание на макияж Джиджи Хадид с показа Ralph Lauren. Модель с едва заметной терракотовой помадой демонстрирует, как адаптировать тренд с подиума к повседневной жизни.

Есть и другие звездные примеры, которые будут уместны отнюдь не только на модных показах. Собрали 20 вариантов терракотового макияжа для вдохновения.