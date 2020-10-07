Зачем нужен сайт?

Разработка сайтов – одна из самых главных задач любой компании, поскольку
- Сегодня из средства престижа и рекламы сайт превратился в реальный инструмент эффективного ведения бизнеса, стал средством оперативного взаимодействия с партнерами и клиентами. Вот основные возможности, которые Вы получаете, приобретая профессиональный корпоративный сайт:
- Многократное снижение издержек на распространение информации о Вашей фирме и предлагаемых продуктах и услугах.
- Вместе с сайтом Вы приобретаете дополнительный дешевый канал входящей и исходящей информации, связывающий Вашу компании как с традиционными средствами масс-медиа (бумажные газеты, журналы, радио, ТВ), так и с Вашими партнёрами.
- Снижаются затраты на информирование Ваших Клиентов о новых услугах, товарах, маркетинговых программах, изменении цен – используя Ваш корпоративный сайт, они самостоятельно смогут своевременно получать необходимую информацию.
- Вы также разгружаете свой персонал – нет необходимости частого общения с клиентами по телефону или факсу.
- Ускоряются и упрощаются процессы продаж товаров и услуг Вашей фирмы, при использовании технологии заказов через Ваш сайт.
- Осуществляйте поддержку клиентов и пользователей Ваших продуктов через сайт – это намного удобнее и выгоднее.
- Предоставляйте на сайте потенциальному клиенту или партнёру обширную информацию о Вашем бизнесе. Ни в один рекламный буклет за столь малые деньги не вместится тот объем информации, который Вы сможете разместить на своём интернет-представительстве.
- Используйте сайт и возможности Интернет для проведения рекламных кампаний Вашей фирмы. Расходы на рекламу в Интернет на несколько порядков ниже традиционных.
- Синхронизируйте работу с информацией в Ваших филиалов посредством сайта. Через Интернет доступ к информации осуществляется намного быстрее и дешевле. Продавая продукты и услуги прямо на Вашем сайте, Вы также разгрузите sales-менеджеров, и сможете получать платежи прямо через Интернет, используя подходящую платежную систему.
- Взаимодействуйте со всем миром. Интернет-аудитория не ограничивается только украинскими пользователями – выходите на международный рынок с предложением Ваших товаров и услуг через Интернет. Ищите новых партнеров.
Предлагайте Ваши товары и услуги только целевой аудитории, это легко сделать, используя сайт.