Путина попросили разобраться с «надуманным делом» сына экс-губернатора Иркутской области

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на уголовное преследование сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщает ТАСС.

Андрей Левченко, депутат заксорбрания Иркутской области и сын экс-губернатора региона.

irkutsk-kprf.ru.

Напомним, депутата иркутского заксобрания Андрея Левченко задержали за дела трехлетней давности, когда в жилых домах массово меняли лифтовое оборудование. По данным следствия, бюджету региона «причинили ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн рублей».

Зюганов решил подержать Левченко. С соответствующей просьбой он обратился к Путину во время его встречи с главами думских фракций 6 октября.

«Я вообще максимально потребовал расследовать, создать комиссию совместную в связи с арестом сына Левченко и этой фабрикации абсолютно надуманного дела. Сказали мне, разберутся», — заявил Зюганов по итогам встречи.

Лидер коммунистов подчеркнул, что президент «среагировал» на его «подробно высказанную точку зрения».

Сергей Левченко.

Пресс-служба КПРФ.

Во вторник, 6 октября, Басманный суд отправил Левченко в СИЗО до 20 ноября.

Стоит отметить, что обвинение по уголовному делу также предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку — он находится под домашним арестом и признал вину. По данным следствия, Левченко фактически руководил компанией.

Дело возбудили в феврале 2019 года. Следователи выяснили, что Хамуляк в октябре 2017 года предоставил заведомо подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт.

Два товарища заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на 167 млн рублей. После этого создали еще одну компанию-прокладку для завышения стоимости работ почти до 320 млн рублей.

Коммунист Сергей Левченко по собственному желанию покинул пост губернатора региона в декабре 2019 года. После этого написал откровенное обращение к жителям, в котором объяснил «все причины».

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