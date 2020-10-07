Акшенер: Экономика Турции — не игрушка министра финансов

В ходе выступления на заседании парламентской группы своей партии, Акшенер раскритиковала Албайрака, который также является зятем президента Реджепа Тайипа Эрдогана, за ухудшение экономического положения в стране, пишет Duvar.

«Экономика Турции — не игрушка зятя Эрдогана. Турецкая Республика не место для ваших проб и ошибок. Зять президента рассказывал народу новые сказки, когда оглашал новую экономическую программу. Он показал, насколько катастрофична президентская система», — сказала Акшенер, комментируя недавнюю экономическую программу, объявленную Албайраком.

Помимо критики в адрес Эрдогана за то, что он назначил своего зятя министром, когда «есть сотни людей, которые могли бы выполнить эту работу должным образом», Акшенер также обвинила правительство в падении турецкой лиры.

«Немедленно назначьте вице-президента, который разбирается в экономике. Они злятся на нас за критику зятя-министра. Мы не критикуем его только за то, что он зять, но мы злимся, потому что он плохо управляет экономикой и совершает ошибки снова и снова», — подчеркнула лидер «Хорошей партии».

Политик также подвергла критике высказывания Албайрака о том, что он не смотрит на обменные курсы.

«Может ли министр финансов сказать, что его не заботят обменные курсы? Мистер зять, на что вы смотрите?» — спросила она.

Ранее 29 сентября после того как турецкая лира упала до новых минимумов, Албайрак заявил, что его не волнуют обменные курсы и что он не следит за ними.

«Для меня курсы валют вообще не важны. Я не смотрю на них», — сказал он.