Иран заявил об опасности региональной войны из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Последствия обстрелов в СтепанакертеФото: Sputnik / РИА Новости

Президент Ирана Хасан Рухани провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом пишет «Интерфакс».

Иранский президент заявил об опасности региональной войны, которая может возникнуть из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Рухани также выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта мирным путем.

6 октября советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти призвал Ереван вернуть Баку территорию Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что Армения, как и все страны, обязана соблюдать резолюции ООН.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.