Не чужие люди: Путин назвал карабахский конфликт трагедией

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Последствия ударов по Степанакерту, октябрь 2020 года

Последствия ударов по Степанакерту, октябрь 2020 года

Reuters

Происходящее в Нагорном Карабахе — это трагедия, из-за которой Россия очень переживает, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что участники конфликта — не чужие для россиян люди. По его словам, он находится в постоянном контакте с Арменией по поводу вооруженного конфликта в непризнанной республике.

Президент России Владимир Путин назвал трагедией ситуацию, которая сложилась вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В РФ очень переживают по поводу вооруженных столкновений, сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент их беседы показали в эфире телеканала «Россия-24».

«И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон», — сказал российский президент.

По его словам, в Москве надеются на прекращение конфликта, но, если он не будет решен окончательно в ближайшее время, стороны в любом случае должны как можно скорее прекратить огонь.

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но, если он не будет исчерпан окончательно — судя по всему, до этого еще далеко — во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня, и как можно быстрее нужно это сделать», — подчеркнул президент России.

Он также обратил внимание, что у руководства Армении нет вопросов к Москве по поводу исполнения союзнических обязательств в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Что же касается исполнения Россией своих обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Как вы знаете, я живу в постоянном рабочем контакте с премьер-министром Армении [Николом Пашиняном], и никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения российских союзнических обязательств не возникает», — подчеркнул Путин.

С момента обострения конфликта Путин и Пашинян действительно созванивались уже четыре раза. Очередной диалог произошел 5 октября. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия, выполняя свои обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении.

При этом он уточнил, что эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

«Обязательства в плане обеспечения безопасности: если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны-участницы договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», — пояснил Песков.

Он также ответил на вопрос о том, при каких обстоятельствах Россия готова направить военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, «это вытекает из обязательств» в рамках ОДКБ. «В данном случае речь-то идет об Армении, президент [РФ Владимир Путин] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также обратил внимание, что информация о ведении на территории Армении неких боевых действий не подтверждается.

На сегодняшний день вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном разворачивается в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Территориальный спор между двумя странами стоит на повестке уже не первое десятилетие. Конфликт обострился 27 сентября, когда стороны обвинили друг друга в нападениях. С тех пор в регионе не прекращаются боевые действия, в результате которых погибают как военные, так и гражданские лица.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию. Аналогичным образом вскоре поступил и Азербайджан.

В данной ситуации поддержку Азербайджану выразила Турция, пообещав оказать республике помощь, если она об этом попросит. Ереван в ответ на подобные заявления призвал Анкару воздержаться от вмешательства в конфликт. В случае несоблюдения Турцией этой рекомендации, армянская сторона выразила готовность ответить оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

Из-за военной помощи Турции Афганистану Ереван обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и попросил его принять меры в отношении Анкары. В обнародованном 6 октября решении Страсбургский суд призвал турецкую сторону в конфликте в Нагорном Карабахе уважать права гражданского населения.

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