Россия, Китай и хакеры: США определили национальные угрозы

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Американская контрразведка опубликовала список национальных угроз США, в него вошли Россия, Китай и Иран. Кроме того, в Вашингтоне предсказывают рост киберугроз — особенно для подрыва демократии. Опасность представляет и возможный рост миграции из Латинской Америки из-за пандемии COVID-19.

Министерство национальной безопасности США (МНБ) обнародовало обзор ключевых угроз безопасности стране. Как сообщает ТАСС, это первый в своем роде список, куда вошли оперативная и разведывательная информация о вызовах, с которыми Вашингтон столкнется в обозримом будущем.

«Американцы будут более осведомлены о традиционных для США угрозах — терроризме и организованной преступности, а также поймут, что для страны серьезную угрозу представляют Китай, Россия и Иран», — заявил и.о. руководителя МНБ Чед Вульф.

Ведомство предсказывает также рост киберугроз — услугами хакеров могут воспользоваться Пекин, Москва и Тегеран, чтобы нарушить процесс выборов и повлиять на предпочтения избирателей.

КНР также создает угрозу для мирового и экономического лидерства США — это «долгосрочный стратегический соперник». Власти коммунистического Китая Вашингтон обвинил в краже интеллектуальной собственности, распространении контрафакта и недобросовестном ведении торговли.

Россия, утверждает МНБ, намерена выведать с помощью кибератак различную информацию экономического и политического характера — Москва «нацелена на все уровни власти США и промышленность Америки».

Кроме того, Штаты обеспокоены, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 может усилиться нелегальная миграция из Латинской Америки. В списке угроз также оказались экстремизм, международная преступность и погромы Black Lives Matter.

В конце августа директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в эфире телеканала Fox News, что угрозы со стороны Китая существенно серьезнее российских.

Рэтклиффа попросили прокомментировать прекращение устных брифингов разведки по обеспечению безопасности на предстоящих в ноябре выборах, предназначенных для профильных комитетов Конгресса. Как сказал директор американской разведки, после одного такого брифинга несколько конгрессменов «слили» СМИ засекреченную информацию, чтобы «создать ложную картину того, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай».

«Я не хотел бы принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее», — заключил он. Президент США Дональд Трамп перед этим заявил, что члены конгресса исказили секретную информацию с брифинга американской разведки, а также обвинил их в ее утечке.

За месяц до этого глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что российская сторона угрожает США, но в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной несет опасность для американской стороны — КНР.

Однако Эшли отметил, что если Россию «припереть к стенке», то она может отреагировать непредсказуемо, так как это в ее духе. Он напомнил, что у российской стороны в арсенале имеются несколько тысяч ядерных зарядов, которые представляют собой угрозу для существования обеих стран.

12 сентября обозреватель американского журнала The National Interest Дуг Бэндоу заявил, что союз России и Китая представляет угрозу для США, так как РФ обладает мощной армией, а КНР сильной экономикой.

По словам Бэндоу, санкции США против РФ инициировали процесс сближения Москвы и Пекина. Он также отметил тесное военное сотрудничество РФ и КНР. «Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», — сообщил Бэндоу. Он выразил мнение, что США следует перестать противостоять амбициям России, так как это позволит не допустить усиления союза РФ и Китая.

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