Напавшие полицейского агрессивные алтайские девушки получили условные сроки

В Республике Алтай вынесен приговор в отношении двух местных девушек, которые летом в состоянии алкогольного опьянения напали на полицейского, избили его и исцарапали ногтями. Виной всему стало желание во что бы то ни стало продолжить застолье и разжиться алкоголем, сообщает СУ СКР по региону. Обе жительницы республики получили условные сроки.

Следствие и суд установили, что в ночь с 24 на 25 июня 2020 года в селе Майма двое пьяных местных жительниц пришли в круглосуточный магазин за очередной порцией горячительного. Там у одной из них произошел конфликт с продавцом, перешедший в драку. Сотрудница магазина сообщила о ситуации в правоохранительные органы.

Стражи порядка приехали довольно быстро, но в ходе разбирательства 29-летняя женщина прямо в магазине ударила полицейского не менее двух раз кулаком в область лица. После этого стражи порядка вывели агрессивно настроенную женщину из торговой точки, но она продолжила свою агрессию. На улице она ударила полицейского ногой в область бедра и живота. Затем женщина схватила его за шею, исцарапав ее ногтями, а после нанесла второму полицейскому удар ногой в область бедра.

В это время находившаяся там же 27-летняя подруга злоумышленницы также ударила представителя власти ногой в область бедра.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал обеих женщин виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Каждой из осужденных назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.