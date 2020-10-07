Москву готовят к введению пропусков? В СМИ попал документ, подтверждающий это

Жителям столицы, похоже, все-таки придется пережить то, через что они прошли весной.

Власти Москвы готовятся ввести пропускную систему для перемещений по городу. Первыми об этом сообщил telegram-канал Baza. По его данным, сотрудники различных госструктур уже составили и подали заявки со своими персональными данными для оформления спецпропусков, разрешающих передвижение по Москве. Более того, Baza утверждает, что водители автобазы управления делами президента РФ уже даже успели получить такие пропуска.

«В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции деятельность предприятия не приостанавливается. Просим не препятствовать передвижениям с целью выполнения возложенных должностных обязанностей», — цитирует телеграм-канал заявку и публикует сам документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Однако в ГИБДД Москвы ссылаются на то, что еще нет окончательного решения по введению пропускного режима, хотя и не исключают, что такое может произойти «на горизонте 14 дней». Однако только накануне власти категорично отрицали введение пропускной системы. В частности заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что на данный момент не возникает такой необходимости. Правда, осторожно добавил: «надеемся, что и не возникнет». Напомним, в Москве весной был введен режим цифровых пропусков для контроля распространения коронавирусной инфекции. Количество пропусков в неделю было ограничено, а вот осмелившихся проехаться по городу без него штрафовали на 5 тысяч рублей.

Как бы то ни было, но разговоры об ужесточении ограничительных мер в Москве возникли не на пустом месте. Во-первых, динамика коронавируса продолжает оставаться напряженной. Во-вторых, некоторые ограничения уже введены. Речь, в частности, идет о запрете выходить на улицу пожилым людям, блокировке документов пенсионерам и студентам для проезда в общественном транспорте, решение о переводе на «удаленку» сотрудников ряда предприятий. Но самое главное, сегодня Сергей Собянин дал «разъяснения» на своей странице, которые только подтверждают, что «гайки» будут и дальше закручиваться. В частности, мэр столицы вынужден был сообщить, что «Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Мы вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Возобновлена работа системы социальной помощи. Московские школы ушли на двухнедельные каникулы. Предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы».

Более того, Собянин дал понять, что ограничения касаются всех без исключения, то есть даже тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела.

«Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно», — пояснил мэр.

Столичный мэр верит в правильность собственных решений, поскольку на улице невозможно отличить переболевших от неболевших, да и никто не захочет раскрывать свой «ковидный» статус. Соответственно, ограничить надо всех! Да и вообще хождение без маски назвал плохим примером другим людям. Но самый главный аргумент приберег на конец.

«Наконец, официальное разделение людей «переболевших» и «не болевших» неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. Зачем кормить мошенников?» — задает москвичам вопрос Собянин.

Поэтому переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел. Так что на фоне всего этого разговоры о введении пропусков не кажутся такими уж необоснованными.