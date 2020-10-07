Путин рассказал о внуках и посиделках с друзьями

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС ответил на ряд личных вопросов о внуках, пояснил, почему не любит откровенничать на тему своей семьи, и рассказал об отпечатке, который накладывает его должность на общение с друзьями.

«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни такое есть., чему я очень рад», — поделился эмоциями глава государства.

В ответ на вопрос о том, кого его внуки считают авторитетом, Путин рассказал о диалоге дочери с одним из них. Ребенок спросил маму, почему он должен ее слушаться, а та в качестве аргумента напомнила, что она старше. «Нет, дедушка Вова старше, — с улыбкой процитировал ответ своего внука президент. — Так что в известной степени, наверное, тоже для них — пока, во всяком случае, — являюсь таким авторитетом». По словам главы государства, сам он в старших классах хотел походить на разведчика Рихарда Зорге.

Президент пояснил, почему не хочет делиться дополнительной информацией о своей семье. «Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от подобного, этого просто не замечает», — сказал Путин.

«Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи, — добавил глава государства. — Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься подобным театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному».

Также Путин рассказал, что за годы во главе государства иногда чувствовал, что превращается из человека в функцию, отметив, что ему все же удается сохранить человеческие качества. «Мои друзья, которых я знаю еще <…> с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны», — отметил президент.

Путин посетовал, что работа накладывает отпечаток на его общение с близкими людьми, в том числе с друзьями. «Конечно, есть ограничения», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива. «Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет», — шутливо добавил президент.