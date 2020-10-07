Турция ожидает «безоговорочной солидарности» от союзников по НАТО

Эрдоган и глава НАТО провели переговоры в столице страны Анкаре, после того как инициатива последней привела к созданию механизма, направленного на предотвращение любых инцидентов, связанных с конфликтом между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье, указывает Hurriyet.

Согласно заявлению, опубликованному турецким Управлением по связям с общественностью при президенте, Эрдоган и Столтенберг обсудили отношения Турции и НАТО и региональные события, в частности в восточном Средиземноморье, Ливии и Сирии.

«Несмотря на негативное поведение Греции, Турция с самого начала поддержала инициативу НАТО по снижению риска столкновений и инцидентов между турецкими и греческими военными в восточном Средиземноморье», — сказал Эрдоган на встрече.

Президент подчеркнул, что Турция «в одиночку борется с кризисом беженцев ради безопасности и стабильности всего региона и Европы и является единственным союзником по НАТО, который прилагает искренние усилия для восстановления баланса в Ливии».

«Турция защищает права и интересы как свои, так и своих союзников и ожидает того же от членов альянса», — отметил Эрдоган, добавив, что сотрудничество некоторых союзников по НАТО с террористической группой РПК/ PYD / YPG и их покровительство движению Фетхуллаха Гюлена отравляют солидарность альянса.