Замыкание проводки: в Крыму загорелся военный санаторий

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Пожарные машины МЧС РФ на месте тушения пожара в санатории «Ялта» в Крыму, 7 октября…

Пожарные машины МЧС РФ на месте тушения пожара в санатории «Ялта» в Крыму, 7 октября 2020 года

МЧС РФ

В Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта», сообщили в Южном военном округе. Предполагается, что это произошло из-за замыкания электропроводки. Пожары в зданиях Минобороны происходили также в 2016 и 2017 годах.

В Крыму произошел пожар в военном санатории «Ялта» в Крыму, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. По предварительным данным, причина инцидента — замыкание электропроводки.

Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.

Возгорание технического этажа лечебного корпуса произошло 7 октября примерно в 07:00.

В ЮВО подчеркнули, что пожар тушат пять пожарных расчетов МЧС. Из здания эвакуировали 370 человек. Как сообщили в ведомстве, пожар локализовали на площади 1 200 кв. м. Горит обшивка между восьмым этажом и кровлей. Пожару присвоили второй уровень сложности, в его ликвидации участвуют более 40 человек, задействованы 13 единиц техники.

Санаторий находится на Севастопольской улице в Ялте рядом с набережной. Он состоит из трех спальных корпусов и рассчитан на 589 койко-мест, уточняется на сайте учреждения.

В конце апреля 2017 года пожар произошел в здании одноэтажного склада с мебелью на территории Общевойсковой академии Минобороны, сообщал источник в экстренных службах Москвы, слова которого передавало РИА «Новости».

«Одноэтажное здание склада Общевойсковой академии Министерства обороны горит по адресу Первый Краснокурсантский проезд, дом 3/5. Возгорание локализовано на площади 30 кв. м», — уточнил он.

Сообщение о задымлении подтвердили в самом Минобороны России.

«22 апреля в районе 19.25 (мск) дежурной службой в одном из неэксплуатируемых помещений Общевойсковой академии ВС России (город Москва) было обнаружено задымление на площади 10 кв. м», — подчеркнули в тексте сообщения.

По данным военного ведомства, предположительно, причиной задымления могла стать неисправность электропроводки. На месте ЧП работала комиссия Общевойсковой академии. Информации о пострадавших не поступало.

За год до этого в ночь со 2 на 3 апреля возгорание произошло в одном из корпусов Минобороны, но его быстро ликвидировали, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Около четырех утра пожарно-спасательные подразделения выезжали в один из корпусов Минобороны. Возгорание произошло в серверной на первом этаже одного из корпусов Минобороны. Его площадь составила 5 кв. м, и оно было оперативно ликвидировано», — сообщал источник.

В управлении пресс-службы и информации Минобороны России подтвердили, что загорелось здание военного ведомства на улице Знаменке в центре Москвы, причиной происшествия могло стать короткое замыкание в кабельной сети.

«Около 10 утра в одном из находящихся на ремонте технологических помещений административного корпуса Минобороны России, расположенного по адресу Знаменка, д. 19, произошло задымление», — указали в сообщении.

Источник в экстренных службах уточнил, что площадь пожара составляла 3,5 тыс. кв. метров.

Пожару присвоили пятую – наивысшую — категорию сложности, сообщили в правоохранительных органах. Тушение пожаров осложнялось сильным ветром и старыми перекрытиями.

Источник в правоохранительных органах назвал ситуацию на пожаре непростой. «Огонь ушел в деревянные перекрытия. Пожарно-спасательные подразделения вскрыли кровлю, и оттуда вырывается огонь», — рассказывал собеседник ТАСС.

Из-за сложных условий МЧС пришлось увеличить группировку по тушению пожара. «В тушении задействовано 253 человека, 72 единицы техники, в том числе 17 подъемных механизмов, проводится наращивание группировки», — говорил представитель ГУ МЧС. По его словам, пострадавших нет.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны России сообщало, что пожарные расчеты военного ведомства и МЧС вели проливку водой всех помещений здания.

«Принимаются дополнительные меры по недопущению распространения задымления через деревянные межэтажные перекрытия в старом корпусе. Никаких угроз для сотрудников военного ведомства или нарушению работоспособности находящихся на улице Знаменка служб нет», — указывали в сообщении.

При тушении пострадал один пожарный, приводило ТАСС слова источника в медицинских кругах.

«По предварительным данным, пострадал один пожарный. У него тепловой удар. Медицинскую помощь ему оказали на месте ЧП», — говорил источник. Сведений о других пострадавших в результате ЧП не поступало.

За месяц до этого, в марте 2016 года, пожар произошел в общежитии Минобороны в поселке Мосрентген. По данным управления пресс-службы и информации военного ведомства Российской Федерации, пострадавших не было.

«3 марта в 22.30 мск дежурной сменой воинской части (п. Мосренген, Моск. обл.) было обнаружено задымление в одном из помещений на первом нежилом этаже общежития. В 23.00 мск прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали задымление. В результате происшествия никто из проживающих в общежитии военнослужащих не пострадал. Причины задымления устанавливаются», — говорилось в сообщении министерства.

В ходе ликвидации задымления незначительные травмы получил один из пожарных из состава прибывшего расчета МЧС.

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