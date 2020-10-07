В Кремле заявили, что обязательства ОДКБ не распространяются на Карабах

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Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на…

РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обязательства ОДКБ не распространяются на Карабах в отличие от Армении, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это обязательства в плане обеспечения безопасности. То есть если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны-участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, о каких обязательствах идет речь.

При этом он отметил, что направление российских военных в зону конфликта в Карабахе «вытекает из обязательств».

По словам Пескова, речь идет об Армении и обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Армения является членом ОДКБ, поэтому у России есть перед страной определенные обязательства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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