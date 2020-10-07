Дело пахнет протеином крупный холдинг выкупил долги проблемного алтайского завода друзьями правительстве

Право требования долгов с обанкротившегося майминского завода по производству белкового концентрата ООО «Био Технологии» перешли к ООО «Уразовский элеватор» (входит в ГК «Юг России»). Ранее основным кредитором скандального предприятия выступал «Россельхозбанк». Об этом сказано в опубликованном на сайте Арбитражного суда Республики Алтай заявлении «Уразовского элеватора», который просит о замене кредитора. Между тем судьба завода, с большой помпой запущенного более пяти лет назад, до сих пор не ясна: существует версия, что предприятие было задействовано в коррупционных схемах, предположительно реализованных бывшим первым зампредом правительства Республики Алтай Робертом Пальталлером, и сейчас он якобы дает силовикам информацию об этом.

В документах арбитража указано, что «Уразовский элеватор» просит произвести замену одного из кредиторов с «Россельхозбанка» на себя с суммой требования в 1,7 млрд рублей. «Коммерсантъ» полагает, что речь определенно идет о продаже долга. Не исключено, что в скором времени завод может заработать, уже находясь в собственности этой ГК. Подтвердить эти сведения у конкурсного управляющего «Био Технологий» Сергея Кобзева «Банкфаксу» не удалось – руководитель в грубой форме отказался разговаривать с корреспондентом, даже не выслушав вопрос, отметив, что тот «не судья и не прокурор».

Отметим, что такая нервозность вполне могла быть вызвана недавно появившимися в Сети сообщениями о ЧП на комплексе завода. Местный журналист Сергей Михайлов в своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы» написал, что еще в марте текущего года на здании завода произошло обрушение крыши, но известно об этом стало только сейчас. Инцидент якобы имел место из-за своевременно не убранного снега. В доказательство Михайлов продемонстрировал фотографии, на которых, по его словам, запечатлен ремонт провала. «Банкфакс» попытался уточнить информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай, однако в ведомстве не оказалось таких сведений, а по указанным в справочниках телефонам самого предприятия трубку никто не взял.

Добавим, что параллельно распространяется информация о том, что бывший зампред правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер, оказавшийся в руках силовиков из-за крупных хищений при строительстве системы оснежения на ГЛК «Манжерок», сейчас может давать показания по ряду крупных проектов, реализовавшихся в регионе. В их числе источники ИА «Банкфакс» называют и предположительно имевшие место факты хищения денежных средств при строительстве завода. При этом нынешние власти региона, по имеющимся сведениям, не заинтересованы в раскручивании темы.

Это может быть обусловлено в том числе с тем, что с заводом был тесно связан нынешний первый зампред правительства РА Виталий Махалов. Так, указанный долг в 1,7 млрд рублей изначально было решено взыскать не с ООО «Био Технологии», а в солидарном порядке с ООО «Управляющая компания «Траст Групп» и ООО «Торговый дом «Гринпротеин», которые были совладельцами предприятия. У первого общества под обременением находится 99 % от общей доли «Био Технологий», и согласно данным ЕГРЮЛ, одним из учредителей данной фирмы до 2017 года был как раз Махалов. До 1 октября 2019 года он был также руководителем этой компании. Что касается «ТД «Гринпротеин», то здесь Махалов также был учредителем и директором до 2018 года. При этом в 2014 году сообщалось, что бизнесмен возглавил избирательный штаб руководившего тогда республикой Александра Бердникова, но впоследствии сам Махалов опроверг эту информацию.

Напомним, что завод по производству белкового концентрата в рамках проекта «Протеин России» в 2014 году был одобрен Минсельхозом РФ по программе, предусматривающей открытие в ряде регионов России сети протеиновых заводов. Ожидалось, что предприятие будет введено в эксплуатацию ближе к концу 2014 года, однако заработал он только в начале лета 2015 года. Планировалось, что производство «Био Технологий» в Республике Алтай станет пилотным проектом, и со временем компания будет заходить в другие регионы. По задумке, срок окупаемости комплекса был рассчитан на 7,5 лет. Но завод не продержался на плаву и пяти лет. По данным интернет-справочников, выручка предприятия в 2018 году составила 47 млн рублей, а чистый убыток — 595 млн рублей.

По всей видимости данные обстоятельства и стали причиной банкротства, поскольку инвестиции в пилотные проект составили около 1,3 млрд рублей, из которых 921 млн рублей вложил «Россельхозбанк» на условиях проектного финансирования под 18,3 % годовых в рублях. Именно эта структура и стала истцом по делу о банкротстве ООО «Био Технологии». Таким образом, согласно судебному решению, по договору кредитной линии было решено взыскать основной долг – более 868 млн рублей, плюс просроченные проценты – более 465 млн рублей.

Кроме того, у предприятия в 2019 году сформировался долг перед сотрудниками на 5,5 млн рублей. Руководитель предприятия не принял мер по оплате труда, несмотря на то, что финансовая возможность у завода была. Руководство вместо этого решило направить деньги на некие другие цели. В августе 2019 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Деньги рабочим с подачи следователей все же вернули.